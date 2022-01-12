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Посол России обсудил со спецсоветником генсека ООН политический процесс в Ливии

Весь мир
Посол России обсудил со спецсоветником генсека ООН политический процесс в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Тунис, 12 января. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев пообщался со специальным советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс.

Встреча состоялась накануне в тунисской столице. Дипломаты обсудили последние события в ливийском вопросе и, в частности, проведение президентских и парламентских выборов.

«Мы подчеркнули необходимость сохранения электорального импульса и продолжения инклюзивного политического процесса в Ливии», — написала Уильямс у себя в Twitter.

На прошлой неделе американский дипломат переговорила с членами Президентского совета. Участники встречи подтвердили приверженность результатам предыдущих диалогов и отметили важность усилий по продвижению плебисцита.

Первые в истории Ливии президентские выборы запланировали на 24 декабря. Подготовка заняла почти год. Однако в последний момент всеобщее голосование сорвалось из-за вмешательства Запада и ООН.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал Уильямс «вестником войны», обвинив ее в провале плебисцита. Он предположил, что спецсоветник сначала поспособствует переносу выборов на пару месяцев, а затем на год.

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