Тунис, 12 января. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев пообщался со специальным советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс.

Встреча состоялась накануне в тунисской столице. Дипломаты обсудили последние события в ливийском вопросе и, в частности, проведение президентских и парламентских выборов.

«Мы подчеркнули необходимость сохранения электорального импульса и продолжения инклюзивного политического процесса в Ливии», — написала Уильямс у себя в Twitter.

أجريتُ لقاءً مميزاً اليوم في تونس مع القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، السيد جَمشيد بولتايف، حول التطورات الأخيرة في ليبيا. شدّدنا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية. pic.twitter.com/j5kDvmAnL8 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 11, 2022

На прошлой неделе американский дипломат переговорила с членами Президентского совета. Участники встречи подтвердили приверженность результатам предыдущих диалогов и отметили важность усилий по продвижению плебисцита.

Первые в истории Ливии президентские выборы запланировали на 24 декабря. Подготовка заняла почти год. Однако в последний момент всеобщее голосование сорвалось из-за вмешательства Запада и ООН.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал Уильямс «вестником войны», обвинив ее в провале плебисцита. Он предположил, что спецсоветник сначала поспособствует переносу выборов на пару месяцев, а затем на год.