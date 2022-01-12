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Ведущий Fox News высмеял Нэнси Пелоси за сходство с Майклом Джексоном

Общество
Ведущий Fox News высмеял Нэнси Пелоси за сходство с Майклом Джексоном
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 12 января. Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире Fox News сравнили с покойным певцом Майклом Джексоном. Над внешним сходством посмеялся ведущий Такер Карлсон.

Нэнси Пелоси подверглась насмешкам Такера Карлсона после высказывания, что Республиканская партия подрывает основы демократии в США и «законодательно продолжает» кризис 6 января. Телеведущий позволил себе сравнить внешность спикера Палаты представителей США с Майклом Джексоном из-за пластических операций, которые Пелоси делала неоднократно.

«Майкл Джексон был на Face the Nation (программа на канале CBS — Прим. ФАН). Давайте проясним, что это не было видео, на котором артист исполнял свои хиты 1990-х годов. Как такое может быть? Честно говоря, мы понятия не имеем», — заявил ведущий, после чего в эфире появились кадры с Пелоси.

Прежде чем включить запись в эфире, Карлсон заявил, что может показать в новостях только то, что видел, пишет «Газета.Ru». Это не первый случай, когда ведущий позволяет себе колкости.

Певца Майкла Джексона недавно вспоминали поклонники Дианы Гурцкой. Они заявили, что исполнительница стала внешне похожа на покойного артиста.

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джексон пэлоси внешность
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