Пекин, 12 января. Москва дала жесткий ответ на провокации натовских истребителей F-35 у российских границ. Эксперты портала Sohu сообщили, что Россия в ответ на это провела масштабное патрулирование в Балтийском море.

Силы НАТО под руководством США провели немало провокаций у российских границ. Недавно к их выходкам присоединились итальянские ВВС, истребитель F-35 которых перехватил российский военный самолет над Балтийским морем, выполнив опасное сближение с ним. Причем любая ошибка иностранного пилота могла привести к катастрофе. Эксперты китайского издания Sohu указали, что для России это стало последней каплей в чаше терпения и она преподала НАТО урок. «ПолитРоссия» приводит публикацию в пересказе.

Эксперты Sohu задаются вопросом, зачем НАТО рисковала самолетом, известным своей дороговизной? Ответом может послужить место происшествия: итальянцы выполнили перехват недалеко от Калининградской области. Развернутая здесь группировка ВС РФ уже давно нервирует НАТО. Дерзкая выходка западных военных не осталась без ответа, констатировали авторы материала.

«Россия в гневе отправила 70 кораблей в море, ответив на провокацию НАТО», — указали эксперты из КНР.

В Балтийское море вышли на боевое дежурство сразу 70 кораблей. Такое количество послужило для Североатлантического альянса предостережением, поскольку с конца холодной войны Москва не демонстрировала такой активности.

Ранее американские военные эксперты констатировали, что Крым и Калининградская область стали одними из самых неприступных регионов для сил НАТО: попытка взять их штурмом может обернуться для Запада колоссальными потерями.