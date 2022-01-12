Политолог Носович: Молдавия может пойти по «пути Казахстана» из-за газового кризиса

Москва, 12 января. Следующая страна, которая рискует повторить «казахстанский сценарий» с массовыми протестами на фоне топливного кризиса, находится в Европе. Об этом заявил политолог Александр Носович.

По наблюдениям эксперта, главным кандидатом на повторение массовых беспорядков из-за серьезного внутреннего кризиса рискует стать Молдавия. Как считает политолог, страна вобрала в себя все необходимые компоненты для того, чтобы в ней в ближайшем будущем прогремел «социальный взрыв»: общее народное недовольство, топливный и промышленный кризис, постоянно растущие цены.

«Ближайший кандидат на повторение казахстанских событий — Молдавия. Там для социального взрыва и массовых беспорядков есть и те же причины, и тот же триггер — цены на газ», — объяснил Александр Носович.

ФБА «Экономика сегодня» /

Того же мнения придерживается писатель Захар Прилепин. По его мнению, под видом массовой неудовлетворенности молдаван властью в стране может быть организована новая «оранжевая революция».

«Думаю, надо договориться с заказчиком про следующую беспонтовую оранжевую революцию», — подчеркнул Захар Прилепин.

После подавления массовых беспорядков силовые структуры Казахстана приступили к задержаниям участников погромов и членов бандформирований. По сообщениям погранслужбы республики, в связи с трагическими январскими событиями задержаны 366 человек.