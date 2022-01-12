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Сотрудник муниципалитета Стамбула подал в суд на Эрдогана за клевету

Весь мир
Сотрудник муниципалитета Стамбула подал в суд на Эрдогана за клевету
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 12 января. Служащий муниципалитета Стамбула подал в суд на президента и министра внутренних дел Турции в ответ на обвинения в терроризме, которые власти страны предъявили против него и других сотрудников.

Нури Башкапан, являющийся представителем оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП), в своем ходатайстве написал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава МВД Сулейман Сойлу публично оскорбили членов администрации Стамбула, необоснованно назвав их причастными к экстремистской деятельности. Башкапан подчеркнул, что он и его коллеги подвергались различным нападкам и были шокированы из-за подобной клеветы в свой адрес. Служащий назвал действия президента и министра преступлением и потребовал их судебного преследования, а также потребовал символическую компенсацию в размере трех курушей (0,03 лиры).

Ранее МВД заявило о начале разбирательства в отношении сотрудников стамбульского муниципалитета якобы в связи с причастностью 557 из них к запрещенным в стране движениям, в том числе «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Позже суд вынес обвинительный вердикт в отношении 23 служащих, которым вменили оказание помощи семьям членов РПК, а также создание некой «альтернативной религиозной структуры» в противовес правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), чтобы заручиться поддержкой курдского населения.

Многие политики и эксперты сочли эти расследования попыткой «подставить» мэра Стамбула Экрема Имамоглу, члена «Республиканской народной партии», который дважды уверенно победил ставленника от ПСР на муниципальных выборах. Имамоглу считается одним из потенциальных противников Эрдогана на грядущих выборах, который на фоне падения престижа действующего президента мог бы легко одержать победу. Сам же мэр опроверг слухи о своем желании участвовать в выборах и подчеркнул, что его интересует лишь нынешний пост.

Имамоглу подверг резкой критике действия Сойлу, назвав его психически нездоровым человеком и предложив ему уйти в отставку. В то же время сторонники Эрдогана, например, лидер «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели поддержал главу МВД и отметил, что Имамоглу должен быть уволен, если подтвердится его причастность к поддержке терроризма.

Социальные опросы, которые в последние месяцы проводились регулярно, показывают, что рейтинг Эрдогана на фоне усугубляющегося финансового кризиса продолжает падать. Недовольство населения вызывают и другие причины, например, миграционная политика властей, которые в обмен на финансовую помощь со стороны Европы размещали у себя беженцев из Сирии, Ирака и прочих стран. Также большинство граждан республики, привыкших к светскому образу жизни, выступает против попыток команды Эрдогана навязать им исламские ценности со всеми вытекающими отсюда запретами.

В свою очередь, возглавляемая Эрдоганом «Партия справедливости и развития» активно стремится подавить любое инакомыслие и удалить с политической арены конкурентов, которые могут поставить под угрозу ее правление. В частности, после попытки государственного переворота в 2016 года партия под различными предлогами отправила за решетку десятки тысяч человек из числа политиков-оппозиционеров, журналистов, критиков и диссидентов.

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