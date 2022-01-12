Концерн Lamborghini побил рекорд по продажам в России и мире

Болонья, 12 января. Минувший год стал лучшим для итальянского производителя суперкаров Lamborghini. Компания реализовала максимальное количество авто по всему миру, улучшив результат 2020 года на 13%, сообщает агентство «Прайм».

На российском рынке было продано 200 автомобилей итальянского бренда. Самой популярной моделью стал спортивный кроссовер Urus.

«Рекордный рост по сравнению с 2020 годом составил 48% и 27% по отношению к прежнему рекорду 2019 года», — рассказал представитель компании.

В общей сложности за 2021 год концерн Lamborghini всего продал 8405 своих автомобилей. Несмотря на пандемию и кризис, компания продолжает активно принимать заказы на люксовую продукцию.

Летом прошлого года производитель презентовал свой самый мощный негибридный автомобиль за всю историю. Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae имеет полный привод и управляемые задние колеса, а до сотни километров разгоняется за 2,8 секунды.