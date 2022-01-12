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«Аэрофлот» вошел в топ-3 самых пунктуальных перевозчиков мира

Общество
«Аэрофлот» вошел в топ-3 самых пунктуальных перевозчиков мира
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 января. Российская компания «Аэрофлот» вошла в тройку самых пунктуальных перевозчиков мира, согласно данным рейтинга On-Time Performance Review.

«Аэрофлот» также стал самой пунктуальной полносервисной компанией Европы по итогам 2021 года. Перевозчик неоднократно занимал такие позиции. Из результатов годового исследования следует, что «Аэрофлот» выполнил 91,05% рейсов по расписанию и одновременно активно восстанавливал маршруты в Азию, Европу и на Ближний Восток, сообщает британский холдинг Cirium.

При оценке пунктуальности аналитики использовали данные из сотен уникальных источников. Уточняется, что в повышении этого показателя большую роль играют цифровые технологии, по которым «Аэрофлот» занимает одно из ведущих мест в глобальной отрасли.

Перевозчик также делает приятные сюрпризы для пассажиров. Например, в новогоднюю ночь компания провела розыгрыш билетов на бесплатный перелет в любую точку маршрутной сети и обратно среди тех, кто в полночь находился в воздухе.

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аэрофлот пунктуальность Cirium
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