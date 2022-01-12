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Болгары назвали НАТО угрозой нацбезопасности и выступили за дружбу с Россией

Политика
Болгары назвали НАТО угрозой нацбезопасности и выступили за дружбу с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Жители Болгарии поддержали своего министра обороны Стефана Янева, который выступил против расширения Североатлантического альянса на восток. Читатели издания «Факты» назвали НАТО угрозой нацбезопасности и выступили за дружбу с Россией.

Министр обороны Болгарии Стефан Янев счел нецелесообразным расширение военного присутствия НАТО на восточном фланге. Об этом он заявил в ответ на парламентский запрос о возможности размещения дополнительных частей Альянса на территории балканской республики. Глава силового ведомства также отметил, что Болгария пока что не располагает единой принятой правительством позицией по вопросу потенциальных действий НАТО в отношении РФ.

После слов министра обороны в болгарских СМИ начали выходить публикации, в которых многочисленные авторы критикуют главу силового ведомства за сказанное. Пресса пишет, что Стефан Янев своим заявлением чуть ли не принял участие в протестах против Альянса.

«Видимо, министр обороны Болгарии об этом не знает. Стефан Янев не только высказывается против НАТО, недавно он даже принял участие в протесте против НАТО», — пишут болгарские «Факты».

Болгарские читатели вступились за министра обороны. Они считают, что НАТО является угрозой нацбезопасности и выступили за дружбу с Россией, ведь любые, даже малейшие, сотрясения в Причерноморье могут привести к катастрофе.

Болгары назвали НАТО угрозой нацбезопасности и выступили за дружбу с Россией
Федеральное агентство новостей / владимир тулин

«Дошло до того, что Болгария, у которой сокращается население, нет армии и экономики, действительно в вопросах национальной безопасности полагается на внешние силы типа НАТО. Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое — это катастрофа! Поэтому даже малейшие сотрясения в Причерноморье добьют нас», — негодуют болгарские читатели.

Некоторые жители Болгарии вообще предложили провести в стране референдум, чтобы люди высказали свое отношение к Североатлантическому альянсу. Люди боятся, что от конфликта НАТО с Россией может пострадать их страна.

«Самое время провести в Болгарии референдум, посмотреть, народ «за» или «против» НАТО. Нужны ли Болгарии оккупационные войска, которые используют четыре болгарские военные базы и не платят за это? Войска, которые готовы втянуть нас в войну фактически с ближайшими родственниками», — передает слова болгар «ИноСМИ».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала представителю Госдепартамента Виктории Нуланд заняться проблемами внутри Соединенных Штатов.

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