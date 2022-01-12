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Солист группы «Чайф» Шахрин поделился воспоминаниями о единственном провальном концерте

Шоу-бизнес
Солист группы «Чайф» Шахрин поделился воспоминаниями о единственном провальном концерте
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Москва, 12 января. Бессменный солист группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что в истории музыкального коллектива был всего один провальный концерт. Он состоялся в январе 1986 года.

Шахрин вспомнил, что участники группы «Чайф» остались довольны первым концертом и были уверены, что второе выступление будет еще успешнее, но ошиблись. Повторно на сцену музыканты вышли в 1986 году, но не смогли впечатлить публику. Более того, аппаратура начала ломаться прямо на сцене.

«Придумали себе крутые костюмы и решили, что обязательно нужен барабанщик. В зале отловили Володю Маликова, который играл на паре песен «Субботним вечером…», просто на лестнице на коленке показали ритмический рисунок. На концерт пришла немного снобистская публика — послушать «Наутилус» и «Урфин Джюс». Мы не смогли ее заинтересовать», — цитирует «Наше Радио» заявление Шахрина.

Солист группы отметил, что со временем все участники усвоили важность провального выступления. Неудача помогла справиться с эмоциями и предотвратила появление эйфории от собственного звучания, заставила музыкантов работать над качеством материала. По словам Шахрина, больше неудачных концертов в истории группы вообще не было.

В первой половине 2021 года группа «Чайф» представила третью часть альбома «Оранжевое настроение». Полный сборник состоит из пяти выпусков.

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