TCS Group приобрела швейцарский криптосервис Aximetria

Москва, 12 января. Компания TCS Group приобрела швейцарский криптовалютный сервис Aximetria, сообщает «Интерфакс».

Собственностью TCS Group стала доля в компании, которой ранее владела венчурная фирма Digital Horizon. Одним из ее основателей был бывший заместитель правления «Газпромбанка» Олег Ваксман. Размер приобретенной доли не афишируется.

Компания Digital Horizon подтвердила продажу доли швейцарского криптосервиса Aximetria, однако не стала раскрывать нюансы и сумму сделки.

«Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия. Детали сделки будут раскрыты в соответствии с принятыми стандартами раскрытия в годовой отчетности группы», — заявил представитель TCS Group.

Швейцарский финансовый сервис Aximetria GmbH предоставляет криптоуслуги для европейских, азиатских и южноамериканских клиентов. Услугами сервиса также пользуются клиенты из СНГ. У компании швейцарская финансовая лицензия, а ее деятельность определяется международным AML-регулированием.

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