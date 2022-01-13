Полигон ТБО в Новоселках травит петербуржцев свалочными газами

Жители нескольких районов Северной столицы уже не первый год жалуются на удушающие «ароматы». Откуда они долетают, знают не все, но людям это и не важно. Главное — иметь возможность открыть окно в квартире и получить глоток свежего воздуха. Но получается это далеко не у всех, ведь запах разносится на многие километры, «отравляя» жизнь в Приморском и Выборгском районах, а также в Новоселках, Левашово и на других территориях.

«Я чувствую, особенно вечерами. С чем можно сравнить? Сравнила я бы с техническим каким-то запахом — или бензин или солярка, что-то такое. Это регулярно происходит», — рассказала жительница города.

«Этот запах похож на канализацию или какое-то удобрение, что-то такое, особенно летом, после дождя», — добавила другая петербурженка.

«Это запах пропавшей селедки, запах помойки», — решил житель Приморского района.

Свалку давно обещали рекультивировать. Но на деле проблемы решены лишь частично, и этого явно недостаточно. Обещания остаются просто словами и некоторые горожане уже воспринимают это как норму. Поэтому редакция ФАН вместе с экспертом решила отправиться с инспекцией на полигон и найти причину зловонного запаха.

«В основном, мы видели, что сюда идут строительные отходы, они там вперемешку и понятно, что никто на стройплощадке сортировать особо не будет. Там есть и бытовые, поэтому бегают собаки, летают птицы. Сейчас мы зафиксировали очень интересный факт, что обратно возвращаются с полигона мусоровозы с бытовыми отходами, они подъезжают и разворачиваются. Мы надеемся, что руководство полигона просто не принимает бытовые отходы, поэтому эти машины не из-за нас, а сами приехали — их не пустили — они развернулись и уехали — такая надежда», — прокомментировал ситуацию Сергей Грибалев, член общественного совета Минприроды РФ.

По словам эксперта, работы по рекультивации полигона до конца не выполнены. Уже существующую свалку удалось накрыть «покрывалом» из новых отходов и земли. Но необходима станция дегазации, которая уменьшит выбросы свалочных газов. Это огромная проблема для Петербурга. По мнению общественников, городские власти обещали решить проблему, но до конца это не сделали..

«Правительство Санкт-Петербурга заверяло нас, жителей Санкт-Петербурга, что будет построена станция по переработке свалочного газа и не будут город травить этим газом. Сейчас мы видим, что ничего не меняется. С помощью квадрокоптера с термосъемкой обнаружено около десяти мест выхода этого свалочного газа — это очень печально. Прямо сейчас видны на термосъемке как раз выходы свалочного газа. Они на ровном белом снегу: обычным взглядом их не увидишь, а с помощью термосъемки видно, что под этим снегом есть выходы газа — он теплый, из недр полигона поднимается, и, хоть он и закрыт, все равно выбросы постоянно происходят», — пояснил Грибалев.

Эксперт рассказал ФАН, что ранее президент России уже давал четкое поручение решить «ароматные» проблемы петербуржцев. Но сделать смогли это лишь наполовину — прикрыли, как и обещали. Однако станция дегазации все еще остается нереализованной мечтой для жителей страдающих от запаха районов города.