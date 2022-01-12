Стоимость нового жилья в России за год выросла на треть

Москва, 12 января. Эксперты федерального портала «Мир квартир» проанализировали ценовую динамику на новое жилье в России за 2021 год.

По данным исследования, цены на строящееся жилье в стране побили очередной рекорд, увеличившись в среднем по крупным городам России сразу на треть. Уточняется, что в целом по стране средняя цена за квадратный метр в новостройках достигла отметки в 93 563 рубля, что соответствует росту за год на 32,3%, сообщает «Обозрение».

При этом средняя цена российской квартиры сейчас составляет 5,13 миллиона рублей, что дороже на 28,1% по сравнению с ценой в январе 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что покупательский спрос на жилье в элитных новостройках Москвы вырос за год на 70%. При этом средняя стоимость квадратного метра в элитном сегменте увеличилась за год на 34% (до 880 тысяч рублей), а в премиальных жилых комплексах цены выросли на 37% (до 570 тысяч рублей).