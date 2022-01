Более 20 человек погибли в снежных заносах на севере Пакистана

Пакистан и Катар договорились об инвестициях в терминалы сжиженного природного газа; команда Binance Pakistan оказалась в центра скандала из-за многомиллионной крипто-аферы; в Афганистане убит командир пакистанской террористической группировки; Исламабад хочет более глубокого сотрудничества с европейским Союзом; трагедия на зимнем курорте Мурри-Хиллз. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

ТТП потеряла командира

В Афганистане был ликвидирован командир террористической группировки «Техрик-е Талибан1 Пакистан» (ТТП — запрещена в РФ) Халид Балти, также известный как Мухаммад Хорасани. Он причастен к убийству гражданских лиц, сотрудников сил безопасности и участвовал в объединении различных групп боевиков под крылом ТТП.

В прошлом году Исламабад обратился к афганским талибам («Талибан» — запрещен в РФ) после захвата ими Кабула с рядом требований, которые включали активные действия против ТТП. «Талибану» был предоставлен список наиболее разыскиваемых террористов группировки. Новые власти Афганистана в ответ предложили посредничество для заключения мирного договора между правительством Пакистана и ТТП. Премьер-министр Имран Хан принял это предложение и после нескольких личных встреч между сторонами в ноябре была достигнута договоренность о прекращении огня.

Однако в начале декабря боевики прервали перемирие. Переговоры зашли в тупик, поскольку условия, выдвинутые ТТП, были категорически неприемлемы для правительства. Пакистан больше не надеется на какие-либо соглашения с группировкой, по крайней мере в обозримом будущем.

Несмотря на месячную передышку, число террористических нападений в стране в 2021 году увеличилось на 56% по сравнению с 2020 годом. Всплеск активности TTП совпал с захватом власти афганскими талибами в августе 2021 года. Согласно отчету Исламабадского аналитического центра, в августе 2021 года в Пакистане произошло 45 терактов, что стало самым высоким показателем за один месяц с 2017 года.

Экстремистская повестка дня Моди

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал экстремистскую повестку дня правительства Нарендры Моди «реальной угрозой» региональному миру. Он отметил, что его индийский коллега не осудил недавний саммит Хиндутвы, где звучали призывы к геноциду индийских мусульман.

В декабре участники трехдневного мероприятия в священном городе Харидвар, на севере штата Уттаракханд, призвали к массовым убийствам и применению оружия против мусульман. Официальный Нью-Дели никак не прокомментировал эти события. Одна из ораторов в Харидваре сказала собравшимся, что они не должны бояться попасть в тюрьму за убийство мусульман.

«Даже если всего сотня из нас станет солдатами и убьет два миллиона из них [мусульман], мы победим [...] Только если вы будете придерживаться такого отношения, вы сможете защитить санатана дхарму [абсолютную форму индуизма]», — сказала женщина.

"Stand by my statement, not afraid": Fringe leader on #Haridwar hate speech



Премьер-министр Индии никак не прокомментировал события в Харидваре. По наблюдениям аналитиков его молчание интерпретируется радикальными группировками как сигнал одобрения.

«Продолжающаяся немота официального Нью-Дели по данной проблеме вызывает вопрос о том, поддерживает ли правительство этот призыв. Настало время международному сообществу принять это к сведению и действовать», — утверждает Имран Хан.

Премьер-министр Пакистана отметил, что при правительстве Народной партии Индии (Бхаратия Джаната) «все религиозные меньшинства» в стране «безнаказанно подвергаются нападкам со стороны приверженцев хиндутвы».

Трагедия на курорте Мурри

На курорте Мурри-Хиллз, примерно в 60 километрах от Исламабада, в пятницу вечером и в начале субботы выпало более одного метра снега. К этому моменту в Мурри въехало около 142 000 автомобилей, но не все они смогли добраться до города или своих отелей. Обе дороги, идущие из Исламабада, были заблокированы из-за сильнейшей метели. Сотни транспортных средств оказались погребены под снегом. В застрявших автомобилях насмерть замерзли 23 человека, в том числе 10 детей. По словам врача-спасателя, некоторые из них умерли от отравления угарным газом — люди включали обогреватели своих автомобилей, в то время как глушители были забиты снегом. Правительство премьер-министра Имрана Хана подверглось резкой критике за то, что оно не было готово к сложившейся ситуации и начало действовать слишком поздно, что привело к большим человеческим жертвам.

Главный министр пакистанского штата Панджаб Усман Буздар объявил, что спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все пострадавшие.

«Каждый пакистанец опечален трагическим инцидентом, произошедшим в Мурри. Все симпатии правительства Пенджаба на стороне семей погибших», — сказал Буздар.

Для установления причин трагедии будет проведено официальное расследование, а в качестве компенсации жертвам будет выплачено около 4500 долларов США.

Консенсус Пакистана и Катара

Пакистану и Катару удалось достичь консенсуса по вопросам, касающимся развития терминалов сжиженного природного газа, и завершить принятие инвестиционного решения. Договоренность была достигнута во время видеоконференции между министром по морским делам Сайедом Али Хайдером Заиди и государственным министром Катара по вопросам энергетики Саадом Шеридой Аль-Кааби.

Министр Аль-Кааби, который также занимает пост президента и генерального директора Qatar Energy, сообщил, что его нефтяная компания будет акционером одного из терминалов, строящихся в пакистанском порту Касим. Комиссия по конкуренции Пакистана в ноябре прошлого года одобрила заявку Qatar Energy на приобретение 49% акций строящегося частного терминала СПГ Energas, что открыло путь для первых прямых инвестиций Катара в энергетический сектор исламской республики.

Торговый терминал Energas, который еще не введен в эксплуатацию, пока что принадлежит трем региональным бизнес-группам — Lucky, Sapphire и Halmore.

Binance в центра скандала

В ходе сбора данных о предполагаемой многомиллионной афере Федеральное агентство расследований Пакистана (ФАРП) направило уведомление криптовалютной бирже Binance. В документе генеральному директору Binance Pakistan предписано объяснить позицию организации по мошенническим мобильным приложениям, которые использовались для онлайн-инвестиций в Binance.

В декабре прошлого года жители различных регионов Пакистана подали жалобы в ФАРП по меньшей мере на 11 мобильных приложений, которые перестали работать в течение определенного периода времени и обманули их на миллиарды рупий. Первоначальные результаты показали, что в каждом таком приложении было зарегистрировано около 5000 клиентов. Заявленный диапазон инвестиций на одного человека составляет от 100 до 80 000 долларов США — в среднем 2000 долларов на человека. Предполагаемая сумма ущерба достигает почти 100 миллионов долларов.

A Pakistani investigation agency has asked Binance for answers about a $100 million suspected scam in which thousands of investors were allegedly duped. Binance has said it is working with the Federal Investigation Agency.



Криптовалютная биржа Binance выделила двух сотрудников для координации действий с отделом по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований в рамках этого дела.

Пакистан стремится к сотрудничеству с ЕС

В понедельник, 10 января, министр иностранных дел Махмуд Куреши прибыл в столицу Испании с двухдневным визитом по приглашению своего коллеги Хосе Мануэля Альбареса. Куреши встретился с послом Пакистана в Мадриде Шуджаатом Ратором и должностными лицами Министерства иностранных дел принимающего государства.

«Правительство Имрана Хана в рамках новой политики экономической дипломатии работает над привлечением внимания всего мира к растущему местному рынку с населением 200 миллионов человек, а также к инвестиционным и торговым возможностям страны», — сказал министр Куреши, выступая на банкете, который он устроил в Пакистанском доме в честь местных аналитических центров.

Пакистан рассматривает Испанию как важного партнера не только в двустороннем контексте, но и в рамках Европейского союза, подчеркнул он, добавив, что у обеих стран есть множество возможностей для укрепления взаимного торгово-экономического сотрудничества. В 2021 году Пакистан и Испания отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

