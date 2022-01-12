Столтенберг: НАТО готова к диалогу с Россией по ограничению ядерных арсеналов

Брюссель, 12 января. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией по поводу ограничения ракетных арсеналов и ядерной политики. Заявление прозвучало после переговоров с делегацией от МИД РФ.

По словам Столтенберга, НАТО готова подписать документ, аналогичный Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение официально прекратило действие в 2020 году, но фактически утратило силу с момента одностороннего выхода из него США в 1987 году.

«Я знаю, что можно договориться, но тогда, конечно, нужны проверяемые, сбалансированные ограничения как обычных, так и ядерных сил», — подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг провел переговоры с делегацией от МИД РФ в рамках заседания Совета Россия — НАТО. После чего генсек сообщил о восстановлении работы российского представительства в Брюсселе.