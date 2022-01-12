Археологи в Омане обнаружили настольную игру времен бронзового века

Маскат, 12 января. Археологи в Омане обнаружили древнюю настольную игру из камня возрастом 4000 лет.

Группа специалистов из Польского центра средиземноморской археологии и оманского министерства наследия и туризма во главе с профессором Петром Белински (Piotr Bieliński) и доктором Султаном аль-Бакри раскопала предмет недалеко от деревни Айн Бани Саидах в долине Кумайра на востоке страны.

«Такие находки редки, но примеры известны на территории, простирающейся от Индии и Месопотамии до Восточного Средиземноморья», — сказал европейский исследователь.

Oman archaeologists find 4,000-year-old stone board game https://t.co/TQAQveSDJo https://t.co/TQAQveSDJo — Rifnote News Aggregates (@rifnote) January 12, 2022

На большой доске обозначены квадратные поля и углубления для фишек. Эксперты предполагают, что игра по своей сути была наиболее близка к современным нардам. Участники состязания бросали кости, чтобы поместить свои фишки на доски и убрать их оттуда до того, как это сделает соперник. Однако это лишь предположение, поскольку достоверных сведений о том, как могла использоваться площадка попросту нет.

Сам артефакт был найден на территории древнего поселения, датируемого бронзовым веком. Археологи сообщают, что настольные игры в этот исторический период были популярны у жителей экономических и культурных центров.

«Самый известный пример основанной на подобном принципе игровой доски — это находка в могилах Ура», — сказал профессор Белински, имея в виду королевское кладбище на территории археологического памятника в Ираке.

The board game, built from stone, has spaces for cups and markings on it. ????https://t.co/AOaTQWv70N — The New Arab (@The_NewArab) January 11, 2022

В районе обнаружения предмета польско-оманская команда занималась раскопками древнего поселения, где располагаются сразу четыре довольно больших башни: три круглых и угловая. Одна из них, имеющая диаметр около 20 метров, была полностью скрыта под землей. Назначение этих строений пока выясняется.

«Мы наконец-то нашли доказательство того, что на этом месте обрабатывали медь, а также обнаружили некоторые предметы из данного металла», — рассказал Белински.

По его мнению, данный факт доказывает участие поселения в торговле востребованным товаром, которым Оман славился в тот исторический период. Упоминания о меди этого государства присутствуют в клинописных текстах из Месопотамии.

Oman odkrywa tajemnice przed polskimi archeologami. Prof. Piotr Bieliński z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW opowiedział TVP Info o ostatnich znaleziskach#wieszwięcej #Oman pic.twitter.com/gdQhe3mRQG — tvp.info ???????? (@tvp_info) January 8, 2022

Открытие было сделано в рамках большого международного проекта по исследованию населенных пунктов в одной из наименее изученных частей султаната — горных долинах северного Хаджарского хребта.

В этом регионе располагается сразу несколько поселений фазы Умм ан-Нар бронзового века и еще ряд — Железного. Раскопки там ведутся, начиная с 2015 года, впрочем, сейчас они на некоторое время приостановлены. Уже обнаруженные предметы отправляются на изучение.

В прошлом году в области Ибри на территории султаната Оман также были найдены скрытые ранее гробницы, датированные железным веком. Их обнаружение дало ученым возможность подтвердить наличие в регионе древних торговых путей, маршрут которых проходил между прибрежными и континентальными районами полуострова и существовал уже в 300 году до н.э.

Старинные реликвии, полученные археологами, позволяют узнать новые подробности о жизни региона в давние исторические эпохи.