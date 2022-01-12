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Публицист Цыганов о прибытии россиян в Мали: даже четыре инструктора вызывают у Запада страх

Весь мир
Публицист Цыганов о прибытии россиян в Мали: даже четыре инструктора вызывают у Запада страх
wikipedia.org  /  Mouase21 / CC BY-SA 4.0

Появившаяся в Сети информация о прибытии в Мали четырех российских инструкторов в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Бамако вызвала резонанс на Западе. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал истерией и двойными стандартами реакцию США и их союзников на слухи о присутствии «ЧВК Вагнера» в регионе.

Позже, во время выступления в бундестаге, председатель комитета по обороне Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что вывод немецких солдат с территории африканской республики может привести к тому, что их место займут отечественные специалисты.

«Вопрос в том, что произойдет, когда мы выедем? Распространятся ли русские, чтобы заполнить вакуум?» — задалась она вопросом.

Сложившаяся ситуация также поразила бывшего офицера НАТО Джоша Метьюза, который заявил, что волнение западных военных объяснимо: россияне, которые в отличие от военных НАТО являются универсальными специалистами, прекрасно подготовлены и, скорее всего, являются бойцами подразделений специального назначения. А значит, способны на впечатляющие эффективностью действия и, соответственно, результаты.

«Нет ничего удивительного в том, что только четыре инструктора из России вызывают такой резонанс. Все знают, что русские способны на все. Например, в западных странах принято четкое распределение обязанностей: вы занимаетесь закупками, и на этом ваши обязанности заканчиваются. Однако с русскими ситуация иная, прибывшие военные инструкторы вполне могут оказаться хорошо подготовленными специалистами, способными противостоять ИГ1 или "Аль-Каиде"1 (террористические организации, запрещены в РФ. — Прим. ФАН)», — пояснил бывший военный.

По этой причине для западных «партнеров» любые успехи России будут выглядеть как продолжение «агрессии», на которую не сможет ответить контингент НАТО. А успехи правительственной армии Мали означать утрату доверия мирового сообщества и государств африканского региона к оборонным структурам Альянса.

Публицист Цыганов о прибытии россиян в Мали: даже четыре инструктора вызывают у Запада страх
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Комментируя массовую истерию западных элит по поводу прибытия отечественных специалистов в африканское государство, известный журналист и публицист Александр Цыганов иронизирует:

«Все знают, что присутствие даже четырех русских граждан является достаточной гарантией безопасности. Потому что можно себе представить, как бы это выглядело. Вот французы сейчас нападут на русских офицеров? Или кто там, немцы? Очень жалко будет немцев».

Аналитик добавил, что если Россия заходит на территорию независимого государства, это вызывает страх и ужас.

«Я бы на это ответил всем им очень просто — ну так идите и поплачьте!» — рассмеялся Цыганов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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