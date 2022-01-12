Молдавия может остаться без газа из-за невыполнения условий контракта

Кишинев, 12 января. Компания «Молдовагаз» предупредила о риске прекращения поставок голубого топлива из России.

Из отчета о ситуации на газовом рынке в ходе заседания чрезвычайной комиссии стало известно о возникших трудностях с оплатой «Газпрому» из-за повышения цен в январе.

«Договорные условия оплаты остались без изменений, поставщик не допустит отклонений при оплате», — приводит «Интерфакс» заявление «Молдовагаза».

В ходе заседания было принято решение попросить российского экспортера продлить срок оплаты счетов до конца 2022 года.

«Газпром» и «Молдовагаз» ранее подписали пятилетний контракт. В рамках договора российско-молдавское газораспределительное предприятие обязано до 20-го числа ежемесячно платить за потребленный в предыдущем месяце газ и вносить аванс за текущий месяц.