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Молдавия может остаться без газа из-за невыполнения условий контракта

Экономика
Молдавия может остаться без газа из-за невыполнения условий контракта
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 12 января. Компания «Молдовагаз» предупредила о риске прекращения поставок голубого топлива из России.

Из отчета о ситуации на газовом рынке в ходе заседания чрезвычайной комиссии стало известно о возникших трудностях с оплатой «Газпрому» из-за повышения цен в январе.

«Договорные условия оплаты остались без изменений, поставщик не допустит отклонений при оплате», — приводит «Интерфакс» заявление «Молдовагаза».

В ходе заседания было принято решение попросить российского экспортера продлить срок оплаты счетов до конца 2022 года.

«Газпром» и «Молдовагаз» ранее подписали пятилетний контракт. В рамках договора российско-молдавское газораспределительное предприятие обязано до 20-го числа ежемесячно платить за потребленный в предыдущем месяце газ и вносить аванс за текущий месяц.

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Газпром газ молдавия поставки газа Молдовагаз россия и молдавия
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