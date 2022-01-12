Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 19:50
19:49
Весь мир
Власти Ирака одобрили арест более 20 высокопоставленных чиновников за финансовые махинации
19:49
Происшествия
Полицейские задержали владельца СТО с наркотиками на 14 млн рублей в Оренбурге
19:47
Спорт
Олимпийская чемпионка Дюамель призвала наказать Жулина за слова о небинарном фигуристке
19:47
Общество
Врачи советовали ведущему Зеленскому заняться здоровьем еще десять лет назад
19:44
Общество
Студия Warner Bros. потеряет 100 миллионов долларов из-за провала новой «Матрицы»
19:43
Происшествия
В Уфе инструктор автошколы получил условный срок за посредничество при передаче взятки
19:43
Весь мир
Правозащитники осудили власти Ливии и Евросоюз за массовый арест мигрантов
19:34
Экономика
Эксперт Волин указал на излишнее ограничение развития авиации в России
19:33
Общество
Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах
19:30
Общество
Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении рейсов Москва-Алма-Ата
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Житель Новосибирска выпил на спор бутылку водки и скончался
Происшествия
Житель Новосибирска выпил на спор бутылку водки и скончался
pixabay.com  /  PD

Новосибирск, 12 января. Новосибирская полиция расследует дело по факту гибели гражданина в придорожной гостинице.

По данным полиции, 53-летний житель Новосибирска отдыхал со знакомым в придорожной гостинице в Чулымском районе. В какой-то момент он выпил бутылку водки на спор. Сначала у него заболело сердце, потом он потерял сознание и впал в кому, сообщает «Наш Бийск».

Прибывшие на вызов врачи зафиксировали у мужчины острую сердечную недостаточность, через некоторое время он скончался. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее ФАН сообщал об алкогольном отравлении 15-летней девочки в Петербурге после рождественской вечеринки с одноклассниками. Пострадавшую госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова во Фрунзенском районе.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Житель Новосибирска выпил на спор бутылку водки и скончался
водка спор
Комментировать