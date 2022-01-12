Житель Новосибирска выпил на спор бутылку водки и скончался

Новосибирск, 12 января. Новосибирская полиция расследует дело по факту гибели гражданина в придорожной гостинице.

По данным полиции, 53-летний житель Новосибирска отдыхал со знакомым в придорожной гостинице в Чулымском районе. В какой-то момент он выпил бутылку водки на спор. Сначала у него заболело сердце, потом он потерял сознание и впал в кому, сообщает «Наш Бийск».

Прибывшие на вызов врачи зафиксировали у мужчины острую сердечную недостаточность, через некоторое время он скончался. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее ФАН сообщал об алкогольном отравлении 15-летней девочки в Петербурге после рождественской вечеринки с одноклассниками. Пострадавшую госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова во Фрунзенском районе.