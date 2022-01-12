Не оценивайте себя по чужим критериям: психолог Суздальцева о тесте на полноценность жизни

Ощущение счастья и удовлетворенности своей жизнью исключительно субъективны. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Людмила Суздальцева. Так собеседница издания прокомментировала сообщение, что исследователи из университета в Цюрихе составили шкалу, призванную оценить, насколько полноценную жизнь прожил человек.

«Это ведь критерии исследователей из Цюриха, а не мои. У каждого — свои параметры, свои большие достижения. Может быть, к примеру, если я в своей жизни встретила 300 прекрасных рассветов, видела, как распускается цветок лотоса, помогла многим людям жить счастливо, тогда моя жизнь удалась. Ощущение счастья и удовлетворенности своей жизнью исключительно субъективны. Никто ни по какой таблице не может мне сказать, счастлива я или нет. Только я могу это решить», — сообщила эксперт.

Людмила Суздальцева также отметила, что не считает подобные тесты абсолютно бесполезными.

«В качестве расширения поля своего сознания — прекрасная таблица. Просто я выступаю за умеренность и реалистичность. Ну, измерите вы полноценность своей жизни — вы от этого действительно станете счастливее или несчастнее?» — пояснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, она предостерегла от попыток судить о полноценности жизни женщины по тому, насколько успешны ее дети.

«Получается, что успех жизни женщины зависит не от нее, а от другого человека, например, от ее детей. Получается, они несут ответственность за то, реализовалась мама или нет», — подытожила специалист.

Ранее психолог Александра Миллер в беседе с ФАН посоветовала молодым парам перед заключением брака сделать генетическую экспертизу. По ее мнению, такой тест поможет избежать трагедий в семейной жизни.