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Санкции ЭКОВАС спровоцировали рост антифранцузских настроений в Мали

Весь мир
Санкции ЭКОВАС спровоцировали рост антифранцузских настроений в Мали
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 12 января. Ограничительные меры в отношении высшего руководства Мали, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), вызвали усиление антифранцузских настроений среди жителей республики. Об этом сообщили в Jeune Afrique.

«Рядовые граждане, недовольные попытками Парижа свергнуть Ассими Гоита и действующее правительство через подконтрольные международные организации, вышли на улицы и направили свой гнев на бывшую метрополию.

Члены ЭКОВАС решили заморозить активы Мали, приостановить коммерческие операции, ограничили работу дипломатического ведомства государства, закрыли воздушные и наземные границы. Подобные действия ударят в первую очередь по населению, что недопустимо», — считают аналитики издания.

Жители собрались на главных площадях Бамако, где выступили в поддержку властей и раскритиковали руководство Франции. По мнению граждан, наладив сотрудничество с Российской Федерацией правительство приняло верное решение, так как длившаяся на протяжении многих лет военная операция Пятой республики «Бархан», не смогла вернуть мир и стабильность в регион. Скорее даже наоборот, спровоцировала расширение влияние радикальных исламистов.

Санкции ЭКОВАС спровоцировали рост антифранцузских настроений в Мали
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Ассими Гоита выразил сожаление по поводу того, что в ЭКОВАС не учли сложность ситуации Мали и проигнорировали доводы Бамако о том, что выборы невозможно провести на фоне активизации террористов. Президент переходного периода также призвал соотечественников собраться вместе, чтобы подтвердить позицию страны, защитить высшие интересы нации и подавить разногласия», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее военный аналитик Борис Рожин заявил, что государства Черного континента устали от манипуляций Парижа и его ставленников, а потому бывшей метрополии нужно готовиться к полному разрушению системы Франсафрик.

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санкции африка эковас мали бамако
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