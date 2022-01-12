Эксперт Фокин предостерег от использования смартфонов с неофициальной прошивкой

Москва, 12 января. Смартфоны с неофициальной операционной системой наиболее уязвимы перед взломом и попытками хищения данных. Об этом предупредил директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Николай Фокин.

Специалист предостерег от использования устройств с неофициальной прошивкой, поскольку производить операции с них более рискованно. Фокин пояснил в комментарии «Газете.Ru», что многие компании, в том числе и банки, выполняют специальные проверки для определения типа смартфона в своих приложениях для Android.

По словам эксперта, мошенников больше интересуют неофициальные версии операционной системы. Благодаря такой прошивке злоумышленники могут обойти функции безопасности и перехватить SMS, чтобы похитить данные банковских карт, передает телеканал «360». Кроме того, взломщики имеют возможность получить доступ к удаленному управлению смартфоном.

Ранее эксперт Сергей Кузьменко рассказал, как уберечь информацию в случае потери мобильного устройства. Он посоветовал включить функцию дистанционной блокировки.