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Обманутые дольщики в Подмосковье смогут получить бесплатную юридическую помощь
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Обманутые дольщики в Подмосковье смогут получить бесплатную юридическую помощь
Общество
Обманутые дольщики в Подмосковье смогут получить бесплатную юридическую помощь
pixabay.com  / 

Москва, 12 января. С 1 апреля 2022 года обманутые дольщики Московской области смогут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал прокурор области Сергей Забатурин, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Также надзорное ведомство внесло в Московскую областную думу законопроект, одобренный правительством региона. Он связан со льготами для компаний, которые занимаются достройкой и введением в эксплуатацию заброшенных объектов. Этим предприятиям предоставят льготную ставку по арендным платежам за участки земли. Эти меры помогут решить проблему обманутых дольщиков, сообщил прокурор Подмосковья.

Ранее ФАН рассказывал об аресте недобросовестного застройщика в Новосибирске. Он похитил у дольщиков 348 млн рублей.

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