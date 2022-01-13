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Выручка ресторанов Татарстана упала на 600 млн рублей
Экономика
Выручка ресторанов Татарстана упала на 600 млн рублей
Пресс-служба Рестопорта  / 

Казань, 12 января. Рестораторы Татарстана зафиксировали заметное снижение доходов из-за действующих антикоронавирусных ограничений. По данным местной ассоциации рестораторов и отельеров, показатели прибыли заведений в период с октября по ноябрь 2021 года оказались на 612 миллионов рублей меньше по сравнению с показателями за аналогичный отрезок времени в 2019 году, сообщает KazanFirst.

Отмечается, что в целом бизнесмены не против режима QR-кодов, хотя он тоже повлиял на посещаемость заведений. Гораздо критичнее их отношение к обязательному ограничению времени работы с 23:00 до 6:00. В связи с этим члены ассоциации направили письмо в Роспотребнадзор с просьбой полностью отменить эти ограничения для их сферы.

Ранее ФАН сообщал о решении губернатора Севастополя Михаила Развожаева смягчить в городе режим QR-кодов. С нового 2022 года их наличие не проверяют у желающих заселиться в гостиницы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

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прибыль рестораны коронавирус
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