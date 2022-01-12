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Регулярный чемпионат КХЛ приостановлен из-за вспышки коронавируса

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:57
Спорт
Регулярный чемпионат КХЛ приостановлен из-за вспышки коронавируса
hawk.ru  /  хоккейный клуб Авангард

Москва, 12 января. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила о приостановке регулярного чемпионата.

Пресс-служба КХЛ проинформировала на официальном сайте, что за последние сутки 60 представителей клубов, выступающих в турнире, заразились COVID-19. В связи с этим регулярный чемпионат лиги будет приостановлен с 15 января. Кроме того, КХЛ приняла решение отменить три матча, которые должны были состояться завтра.

Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что перенесенные игры будут проводиться в том числе и во время олимпийской паузы. Новый календарь регулярного чемпионата КХЛ появится позже.

Накануне КХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила, что лига договорилась с клубами не приостанавливать турнир. При этом из-за ситуации с коронавирусом в 2022 году были перенесены более десяти матчей регулярного чемпионата.

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хоккей спорт кхл приостановка коронавирус
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