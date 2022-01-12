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Ростех: построенный с нуля бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет

Армия
Ростех: построенный с нуля бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 12 января. Ростех сообщил о первом испытательном полете модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Специалисты ПАО «Туполев» подняли его в воздух на 30 минут.

Глубокая модернизация Ту-160М совершила первый испытательный полет, который продлился полчаса. Об этом рассказали в среду прессе представители корпорации «Ростех». Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил на Ту-160М ряд маневров для проверки его летных качеств.

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут», — сообщили в Ростехе.

Программа воспроизводства самолета Ту-160 и его модернизации до уровня Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. В рамках проекта была восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий и сформирована новая кооперация металлургических и авиастроительных предприятий Ростеха.

Новость о перезапуске производства с некоторой тревогой восприняли на Западе. Эксперты американского журнала 19FortyFive заявили, что Ту-160 до сих пор принадлежит звание «самого опасного» российского оружия.

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ту-160 туполев ростех
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