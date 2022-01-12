Альгис Микульскис рассказал о миссии ОДКБ в Казахстане и о реакции на нее Запада

Молниеносная переброска миротворцев стран — участниц ОДКБ в охваченный вооруженным мятежом Казахстан, похоже, стала большой неожиданностью для западных политиков. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале дает оценку действиям командования объединенной группировки и международной реакции на них.

Началом миротворческой операции объединенной группировки сил Организации Договора о коллективной безопасности в Республике Казахстан можно считать заявление президента Касыма-Жомарта Токаева, в котором он вечером 5 января обратился к государствам — участникам этого военно-политического союза с просьбой об оказании помощи в борьбе с международными террористами.

«Террористические банды являются, по сути дела, международными, и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза. Это подрыв целостности государства и, самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — цитирует РИА Новости выступление Токаева в эфире государственного телеканала «Хабар 24».

Ответ на обращение последовал практически мгновенно: в ночь с 5 на 6 января председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что организация направляет в Казахстан коллективные миротворческие силы.

А дальше случилось то, что наверняка в скором времени войдет во все учебники военной логистики. Потому что с момента принятия решения о переброске миротворческого контингента до начала его работы прошло менее двух суток, а полное развертывание сил и средств в зонах ответственности было завершено 9 января. Уже на следующий день, выступая на внеочередной сессии совета, казахстанский лидер озвучил довольно впечатляющую информацию:

«На сегодняшний день в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов».

Переброску подразделений с приданными им техническими средствами транспортные «борты» ВКС РФ осуществили за 108 рейсов. Военнослужащие из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана были дислоцированы в Нур-Султане, Алма-Атинской области и Алма-Ате. Там же, в бывшей столице Казахстана, на базе Военного института сухопутных войск был развернут командный пункт группировки, руководить действиями которой было поручено командующему российскими ВДВ генерал-полковнику Андрею Сердюкову.

Телеканал Хабар 24 /

Как отреагировал Запад на действия коллективных сил на подобную их оперативность и слаженность? Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев, например, считает, что США и их европейские сателлиты попросту взбешены.

«В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану — гигантский интерес западных держав, Европейского союза, США. Они сюда почти 376 миллиардов долларов внесли инвестиций, особенно в углеводородный сектор... Поэтому введение миротворцев ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — заключил эксперт.

В пользу этого заключения говорит хотя бы то, что госсекретарь США Энтони Блинкен сгоряча даже потребовал у Казахстана объяснений по поводу его обращения за помощью к союзникам по договору:

«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу».

Жаль, конечно, что шеф американской дипломатии не объяснил, по какой причине суверенная страна, каковой, без сомнений, является Казахстан, обязана отчитываться в своих действиях перед Белым домом, но для Соединенных Штатов такая «незамутненность государственного самосознания» — явление типичное.

Были в этом возмущенном международном гомоне и забавные моменты. Так, председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон задался, видимо, непростым для себя вопросом: а как, собственно, российские миротворцы смогли так быстро прибыть в Казахстан?

Схожие впечатления скорость переброски объединенных сил вызвала и у министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, слова которого цитирует ТАСС:

«Было бы хорошо помнить, сколь быстро эти российские самолеты с десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Было видно, что РФ действительно имеет подразделения, готовые [действовать], я бы сказал, по первому мановению руки. Это [российские] самолеты, они могут начать приземляться и в иных частях [мира] вблизи РФ».

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / t.me/shot_shot / Kazakh presidential website / Bai Xueqi / XinHua

А вот на другом конце мира, в Китае, об этой миротворческой миссии говорят в абсолютно противоположной тональности. Обозреватель «Сети наблюдателей» информационного портала SOHU Лю Цянь в своем материале без излишних проявлений политеса называет Энтони Блинкена «сплетником»:

«После того как Россия обеспечила ОДКБ ввод миротворцев для поддержания мира, Казахстан в основном восстанавливал конституционный порядок до седьмого числа. В этот момент госсекретарь США Блинкен начал «сплетничать». Как сообщает сайт Госдепартамента, госсекретарь Блинкен заявил на пресс-конференции в тот день, что США сомневаются в истинной причине просьбы Казахстана к ОДКБ о вводе миротворцев для поддержания мира, а также провокационно заявил, что опыт современной истории показывает, что, когда русские приходят, «иногда трудно их выгнать».

Саму же позицию Китая по отношению к случившемуся в Казахстане в свете недавнего выступления председателя КНР Си Цзиньпина прокомментировал работающий в московской редакции издания «Фачжи жибао» корреспондент Чжан Чунью:

«Китай и Казахстан входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, у наших стран есть права защищать свои цели. И вмешательство зарубежных сил нам абсолютно не нужно, поэтому наш председатель — господин Си Цзиньпин — в своем выступлении был абсолютно прав. Слава богу, что ваша страна и Владимир Владимирович Путин имеют похожее мнение. Это крайне полезно для стабилизации обстановки в Казахстане».

К настоящему моменту все поставленные задачи международными миротворцами во главе с Россией выполнены. Касым-Жомарт Токаев объявил об этом 11 января, выступая перед депутатами мажилиса (парламента) страны.

«Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», — сказал Токаев.

Процесс вывода миротворцев займет около десяти дней.

Что ж, первое же практическое применение объединенной союзнической группировки показало ее высочайшую боеготовность и способность в кратчайшие сроки оказывать помощь странам, входящим в организацию. Теперь остается надеяться на то, что данный опыт послужит недвусмысленным сигналом для всевозможных деструктивных сил, и на то, чтобы этот сигнал был услышан и принят к сведению его адресатами.