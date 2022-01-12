Генсек НАТО Столтенберг заявил о восстановлении работы миссии России в Брюсселе

Брюссель, 12 января. Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Брюсселе и Москве, сообщил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг после переговоров.

По словам руководителя Альянса, союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией.

Он добавил, что во время заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе стороны подтвердили намерение продолжить диалог для обсуждения вариантов проведения новых переговоров.

Переговоры представителей России и НАТО в Брюсселе завершились. Встреча длилась дольше запланированного — больше четырех часов. В рамках дискуссии стороны обсудили российские инициативы по гарантиям безопасности.