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Генсек НАТО Столтенберг заявил о восстановлении работы миссии России в Брюсселе

Политика
Генсек НАТО Столтенберг заявил о восстановлении работы миссии России в Брюсселе
nato.int  /  Пресс-служба НАТО

Брюссель, 12 января. Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Брюсселе и Москве, сообщил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг после переговоров.

По словам руководителя Альянса, союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией.

Он добавил, что во время заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе стороны подтвердили намерение продолжить диалог для обсуждения вариантов проведения новых переговоров.

Переговоры представителей России и НАТО в Брюсселе завершились. Встреча длилась дольше запланированного — больше четырех часов. В рамках дискуссии стороны обсудили российские инициативы по гарантиям безопасности.

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нато столтенберг брюссель
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