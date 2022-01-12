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Продажи АвтоВАЗа в России в 2021 году выросли на 2,1%

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:46
Экономика
Продажи АвтоВАЗа в России в 2021 году выросли на 2,1%
lada.ru  /  официальный сайт автопроизводителя Lada

Москва, 12 января. АвтоВАЗ в 2021 году продал в России на 2,1% больше машин, чем в 2020-м. Производителю удалось реализовать на внутреннем рынке 350 714 машин, сообщает агентство «Автостат».

Рыночная доля автомобилей Lada в минувшем году составила 20,9%. Продажи модели Vesta выросли на 6%; в течение года было продано 113 698 экземпляров. При этом на 65% выросла реализация битопливных седанов Vesta CNG — таковых куплено 2919 единиц.

Продажи Lada Granta упали на 12% по сравнению с прошлым годом из-за кризиса с поставками электронных компонентов. Тем не менее на российском рынке их владельцами стали 111 430 человек.

Реализация Lada Largus также показала неплохие результаты: на 7% больше (39 541 штука) было продано пассажирских универсальных машин, а вот фургонов — на 10% меньше (10 573 штуки). В конце 2022 года ожидается появление нового Largus CNG. Выросли показатели по Niva — 51 242 машины (плюс 28%).

Lada Niva Legend в Великобритании стоит примерно 17 595 фунтов стерлингов, или 1,68 млн рублей, тогда как в РФ — от 659 тыс. рублей в минимальной комплектации.

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Все новости / Экономика / Продажи АвтоВАЗа в России в 2021 году выросли на 2,1%
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