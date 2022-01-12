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Биолог Чумаков предрек появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:47
Общество
Биолог Чумаков предрек появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Санкт-Петербург, 12 января. Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России уже через два–три месяца, сообщил молекулярный биолог, вирусолог Петр Чумаков в эфире Медиагруппы «Патриот».

Многие эксперты спрогнозировали катастрофические цифры по инфицированию COVID-19 из-за нового омикрон-штамма. Несмотря на легкое течение болезни при заражении, смертность осталась на прежнем уровне. Однако это результат распространения дельта-штамма, так как «Омикрон» пока еще только пробирается в популяцию, отметил Чумаков.

«В странах Европы идет огромный вал заболеваний, но смертность не увеличивается — это говорит о том, что «Омикрон» вызывает смерть в пять раз меньше, чем «Дельта». Но, конечно, есть группы риска, возможно, будут смерти, но мы посмотрим, как это будет у нас», — сказал биолог в эфире Медиагруппы «Патриот».

Биолог Чумаков предрек появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца
Агенство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Вирусолог считает, что на систему здравоохранения России в период новой волны COVID-19 ляжет большая нагрузка. Однако это будет продолжаться недолго, волна прекратится в течение двух–трех месяцев, подытожил Чумаков.

«Но я думаю, что у нас все-таки будет большая загрузка медицинской системы, но это все будет продолжаться не так долго — в течении двух–трех месяцев прекратится, и будет коллективный иммунитет», — резюмировал ученый.

Биолог Чумаков предрек появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца
Агенство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Чумаков заверил, что новая волна коронавируса станет кульминацией пандемии. При этом она не будет сопровождаться большим количеством смертей, а COVID-19 перейдет в стадию обычной сезонной инфекции.

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чумаков коронавирус омикрон
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