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Смерть ведущего Зеленского связали с проклятьем шоу «Прямой эфир»

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:42
Общество
Смерть ведущего Зеленского связали с проклятьем шоу «Прямой эфир»
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 12 января. Смерть бывшего ведущего шоу «Прямой эфир» Михаила Зеленского может быть связана с мистикой. К такому выводу пришли пользователи Сети, обратив внимание на пугающее совпадение.

Зеленский, который вел «Прямой эфир» с 2011 по 2013 годы, внезапно скончался 11 января, когда находился на отдыхе в Доминикане. По предварительной версии, причиной ухода 46-летнего телеведущего из жизни стал инсульт.

Сообщение о смерти еще не старого Зеленского бурно обсуждают в Сети. Пользователи делятся предположениями о причинах трагедии. Авторы Telegram-канала «Только никому...», например, связали случившееся с проклятьем, висящим над шоу «Прямой эфир».

Во-первых, они обратили внимание, что Зеленский скончался в день рождения Андрея Малахова, который ведет передачу уже более четырех лет. Во-вторых, авторы напомнили о проблемах со здоровьем Бориса Корчевникова, выступавшего в роли ведущего «Прямого эфира» с 2013 по 2017 годы. Ему делали трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль. Ходили слухи, что ведущий «Судьбы человека» стал очень плохо слышать из-за недуга.

Кроме того, зрители подозревают, что у Малахова тоже не все в порядке со здоровьем. По мнению поклонников, телеведущий заметно изменился внешне в последнее время. Звезду ток-шоу даже заподозрили в ношении парика.

Некоторые пользователи Сети считают, что в смерти Зеленского виновата его молодая жена. Как пояснили эти комментаторы, ведущему не стоило ехать с супругой в Доминикану.

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