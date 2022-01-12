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Аналитик Леонков назвал главную причину столь срочных переговоров между РФ и США

Политика
Аналитик Леонков назвал главную причину столь срочных переговоров между РФ и США
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 января. Россия и США в понедельник провели первый раунд переговоров по безопасности, а уже сегодня делегация из РФ прибыла в штаб-квартиру НАТО, чтобы обсудить назревшие вопросы и с Североатлантическим альянсом.

Военный аналитик Алексей Леонков уверен, что Москва не просто так практически потребовала от Вашингтона провести переговоры по вопросам безопасности в столь срочном порядке. По словам эксперта, в России увидели, что ситуация близится к критической точке, и откладывать дальше обсуждение этой темы крайне опасно.

Как предполагает Леонков, именно в этом году Соединенные Штаты могли разместить свои ракеты в Европе. Прежде решение этого вопроса откладывалось из-за нежелания Германии идти на такой шаг, но после смены власти в ФРГ все могло кардинально поменяться.

«В Германии произошла смена политического руководства, и к власти пришла партия "Зеленых", которая вдруг стала рассуждать о европейской безопасности и ядерном оружии. Также прошли учения тактической авиации стран НАТО, когда кидали муляжи термоядерной бомбы В61-12. То есть ситуация зашла слишком далеко. И то, что сейчас творится на Украине, и то, что недавно произошло в Казахстане, говорит о том, что у Запада наступательная политика», — заявил военный специалист в эфире радио «Sputnik на русском».

Леонков считает, что в таких непростых обстоятельствах открытое противостояние между РФ и Западом могло начаться фактически в любой момент. Поэтому Россия не стала доводить ситуацию до критической точки и поставила вопрос ребром.

Аналитик Леонков назвал главную причину столь срочных переговоров между РФ и США
Федеральное агентство новостей /

«Понятное дело, что уже настолько "подгорает", что рука так и тянется нажать ту самую кнопку. То есть, вопрос в том, кто нажмет. Начнут ли нажимать с Запада, потому что им есть что терять? Или все-таки Россия образумит представителей Запада, которые считают, что можно выиграть в этой войне? Вопрос пока стоит так», — высказался аналитик.

Эксперт также считает, что Москва потребовала от Вашингтона провести переговоры в самое ближайшее время и при этом в сжатые сроки в том числе и для того, чтобы избежать затягивания ситуации со стороны Запада, ведь в данном случае время могло бы сыграть против России.

«Россия понимает, что, если отдать инициативу Западу, у нас будут бесконечные встречи и консультации. Это может затянуться на годы, а в это время они будут действовать. Поэтому Россия сейчас поменяла тактику в отношении Запада и говорит, что переговоры переговорами, но действовать будем мы. Потому что ситуация дошла до того, что в ожидании конструктивного диалога мы теряем активы, мы теряем зону своих национальных интересов. Ваши вооружения уже стоят на нашем пороге. Как говорится, хватит», — подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков.

Политолог Вадим Карасев ранее объяснил, почему Соединенные Штаты просто не смогли отказаться от переговоров с Россией. Эксперт подчеркнул, что сам факт согласия Вашингтона на такую встречу уже говорит о многом.

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