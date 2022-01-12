Австралийские журналисты назвали Новака Джоковича «скользкой падлой»

Канберра, 12 января. Очередной сюжет про теннисиста Новака Джоковича показали в эфире австралийского телеканала. Журналисты случайно назвали спортсмена «скользкой падлой», думая, что началась реклама.

После скандала с Новаком Джоковичем в Австралии показали еще один сюжет про теннисиста. Что именно обсуждали в эфире, не уточняется. В Сеть попал фрагмент ролика, когда ведущие новостей думали, что в эфире транслируется реклама. Тележурналисты обменялись мнением о спортсмене и случайно при всех оскорбили его.

«С какой стороны ни посмотри, а Новак Джокович — лживая и скользкая падла», — сказала женщина и тут же заручилась поддержкой коллеги.

Prt Scr Telegram / Коза кричала

Джокович оказался в центре скандала после того, как предоставил ложную информацию при въезде на территорию Австралии. Он заявил, что за последние две недели не посещал другие страны, но это оказалось неправдой. Первая ракетка мира летал из Сербии в Испанию. Теннисист не мог попасть в Австралию в начале января из-за проблем с визой.