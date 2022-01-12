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Соловьев высмеял истерику США из-за учений ВС РФ близ украинских границ

Армия
Соловьев высмеял истерику США из-за учений ВС РФ близ украинских границ
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 12 января. США проводят кампанию по дезинформации, нагнетая страсти вокруг отношений России и Украины на фоне ухудшения ситуации в Донбассе. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев.

США потребовали от России объяснений по поводу учений ВС РФ близ украинских границ. Вашингтон заявил, что Россия «должна вернуть» солдат в казармы вместо «подготовки к наступательной операции» на соседнюю страну. Журналист Владимир Соловьев высмеял претензии Госдепа Соединенных Штатов и напомнил, что Украина перепугалась из-за маневров.

«О какой наступательной операции может идти речь при таком расстоянии и таком соотношении сил?» — заметил журналист.

По словам Соловьева, историю с «угрозой российского вторжения» придумали США и исключительно для убеждения общественности якобы в агрессии Москвы. Время от времени на Западе лишь подогревают нужный градус истерики.

Следует напомнить, что сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, появились в западных СМИ в ноябре 2021 года. Кремль все домыслы прессы опроверг и напомнил, что Москва ни на кого не нападала первой и не планирует.

Ранее сенатор Владимир Джабаров оценил требования США о прекращении учений ВС РФ и назвал их форменным «политическим хамством». Политик призвал американские власти не лезть во внутренние дела Москвы.

Киевские политики тем временем начали переживать из-за судьбоносных для них переговоров между США и Россией. Украинский политолог Виталий Кулик назвал их «неприятным звоночком», сообщает «Царьград».

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украина сша соловьев
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