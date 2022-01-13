Есть основания для беспокойства: депутат Вассерман о спасении небоскреба Millennium Tower

Самым лучшим способом возместить ущерб в случае разрушения построенного здания остается страховка. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Как стало известно, крен небоскреба Millennium Tower в Сан-Франциско составил уже 66 см. Эксперты отметили, что максимально допустимое значение для этого здания составляет 100 см.

«Несомненно, у жильцов есть основания для беспокойства. Насколько я наслышан, большая часть Сан-Франциско стоит на особо прочных скальных грунтах. Вероятно, проектировщики, понадеявшись на несущую способность скального грунта, могли немного перебрать с нагрузкой. К сожалению, такие случайности бывают достаточно часто, чтобы создавать серьезные проблемы строителям. Единственный способ защиты — страхование. Для того, чтобы при такой аварии было кому возместить весь ущерб и владельцам здания, и жильцам», — сообщил депутат Госдумы.

Анатолий Вассерман отметил, что идея инженеров остановить движение здания путем установки в его основании дополнительных стальных опор может сработать.

«Когда возобновилась просадка грунта под Пизанской башней, ее, насколько я знаю, зафиксировали именно с помощью опор. Их разместили внутри башни, чтобы не портить архитектурный вид. Сперва они проходят под башней, а потом изгибаются и уходят внутрь здания», — пояснил собеседник ФАН.

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

Он привел пример того, как строители могут избегать возникновения проблем, похожих на ситуацию с небоскребом Millennium Tower.

«Есть способы нейтрализации любых подвижек грунта. Останкинская телебашня, например, стоит на котловане, заполненном мелким хорошо просеянным песком. Он сыпуч настолько, что, по сути, течет как вода. Что бы ни происходило с грунтом, его поверхность остается идеально ровной. Проектировщик этой башни Николай Никитин не зря получил от коллег прозвище Король фундаментов», — подытожил публицист.

Ранее маркетолог Николай Григорьев в беседе с ФАН заявил, что в наше время даже при проектировке жилых домов инженеры начинают следовать тренду на вещи-трансформеры. По его словам, клиентам будут предлагать квартиры, где, например, вместо обычных стен будут экраны, которые позволят мгновенно менять цвет обоев.