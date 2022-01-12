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Премьер Великобритании Джонсон принес извинения за скандальные вечеринки во время локдауна

Политика
Премьер Великобритании Джонсон принес извинения за скандальные вечеринки во время локдауна
gov.uk

Лондон, 12 января. Глава кабмина Великобритании Борис Джонсон официально извинился за вечеринки во время вызванного коронавирусной инфекцией локдауна. Об этом сообщает портал Axios.

Как отметил британский премьер, его поведение вызвало справедливый гнев и было неприемлемым в первую очередь из-за того, через какие страдания прошли многие граждане, пострадавшие от коронавирусной инфекции. Ранее Уайтхолл опровергал все материалы СМИ о массовых развлекательных мероприятиях, на которые приглашалась верхушка Консервативной партии Соединенного Королевства.

«Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей пошли на огромные жертвы. Я знаю, через какие страдания они прошли. Я знаю, какую ярость они испытывают», — объявил Борис Джонсон.

В самом начале пандемии коронавирусной инфекции Борис Джонсон был замечен за организацией подпольных вечеринок для представителей британской политической элиты. Когда информация о незаконных мероприятиях попала в Сеть, рейтинг британского премьера резко обвалился.

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Все новости / Политика / Премьер Великобритании Джонсон принес извинения за скандальные вечеринки во время локдауна
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