Волгоградская область вошла в топ-20 субъектов России по благоустройству территории

Волгоград, 12 января. Волгоградский регион включен Минстроем России в список лидеров по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год.

Регион вошел в двадцатку субъектов страны, которые успешно справились с задачами по благоустройству в 2020-м. Область заняла 14-е место в рейтинге. Оценка проводилась по 39 показателям, сообщает региональный комитет ЖКХ.

В 2020 году в 19 городах и 112 селах Волгоградской области преобразились 24 двора, 154 сквера и парка, передает «Волгоградская правда».

В номинацию «Городской сад и сквер как место отдыха и общения» Минстрой России включил Александровский сад у собора Александра Невского. Пространство вдоль дома 97 на проспекте Ленина в Волжском было приведено в качестве примера лучшей инфраструктуры для пешеходов.

Ранее ФАН приводил мнение вице-премьера Хуснуллина о строительстве новых мегаполисов. Он считает более целесообразным благоустройство уже существующих городов.