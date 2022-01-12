Переговоры представителей России и НАТО в Брюсселе завершились спустя более четырех часов

Брюссель, 12 января. Заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире западного военного блока в Брюсселе, сообщили журналисты.

Переговоры между сторонами стартовали в 10:00 по местному времени. Встреча продолжалась дольше запланированного — больше четырех часов, передает РИА Новости.

Межведомственную делегацию России на заседании с НАТО представляли заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин, который участвовал в переговорах Москвы и Вашингтона в Женеве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что связи между маневрами Вооруженных сил России и консультациями с Североатлантическим альянсом нет.