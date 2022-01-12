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В Аргентине раскритиковали Лондон за обещания защитить Фолклендские острова

Весь мир
В Аргентине раскритиковали Лондон за обещания защитить Фолклендские острова
Twitter.com/ArgentinaMFA  / 

Буэнос-Айрес, 12 января. Министерство иностранных дел Аргентины осудило заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса касательно Фолклендских (Мальвинских) островов.

«Демократическое правительство Аргентины подтверждает свой суверенитет над Мальвинскими островами в соответствии с международным правом и мирным, дипломатическим путем, в связи с чем слова Уоллеса являются абсолютно абсурдными и неприемлемыми», — написано в сообщении МИД Аргентины.

Ведомство подчеркнуло, что британское правительство должно уважать международные нормы, согласно которым Южная Атлантика является мирным регионом, а Фолклендские острова — демилитаризованной зоной.

В связи с этим представители МИД Аргентины расценили заявления Бена Уоллеса как враждебную угрозу, противоречащую действующим дипломатическим соглашениям.

10 января Бен Уоллес выступил на мероприятии, посвященном 40-летию окончания Фолклендской войны, где заявил, что конфликт 1982 года служит напоминанием о том, что «угроза британскому народу» может поступить «из любого направления, в любое время». Он подчеркнул, что Великобритания должна продолжить наращивать военную силу, чтобы всегда быть готовой «защитить свой маленький остров». 
Аргентинское правительство потребовало у Великобритании выполнить ряд рекомендаций ООН, призывающих к мирному урегулированию территориального конфликта касательно суверенитета над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, а также соответствующими морскими пространствами путем переговоров.

В ноябре прошлого года власти Аргентины сообщили о намерении заявить о своих претензиях на суверенитет над Фолклендскими островами с помощью подготовки специальной повестки дня «Мальвинские острова 40».

История конфликта

В 1829 году Аргентина сформировала Политическое и военное командование Мальтийских островов и назначило Луиса Вернера в качестве губернатора территорий. В 1833 году суда Великобритании прибыли на архипелаг и объявили его своим владением. В 1965 году вследствие многолетней дипломатической активности Аргентины ООН даже высказалась за мирное разрешение проблемы и деколонизацию.

После прихода к власти Маргарет Тэтчер и ухудшения отношений между странами в 1982 году несколько десятков аргентинских рабочих высадились на архипелаге под предлогом того, что им необходимо разобрать старую китобойную станцию, и подняли на острове аргентинский флаг. Тем не менее после трех месяцев военных действий южноамериканское государство признало поражение перед Великобританией. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских военнослужащих и 258 англичан.

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великобритания аргентина мид фолклендские острова
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