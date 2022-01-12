В Аргентине раскритиковали Лондон за обещания защитить Фолклендские острова

Буэнос-Айрес, 12 января. Министерство иностранных дел Аргентины осудило заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса касательно Фолклендских (Мальвинских) островов.

«Демократическое правительство Аргентины подтверждает свой суверенитет над Мальвинскими островами в соответствии с международным правом и мирным, дипломатическим путем, в связи с чем слова Уоллеса являются абсолютно абсурдными и неприемлемыми», — написано в сообщении МИД Аргентины.

Ведомство подчеркнуло, что британское правительство должно уважать международные нормы, согласно которым Южная Атлантика является мирным регионом, а Фолклендские острова — демилитаризованной зоной.

В связи с этим представители МИД Аргентины расценили заявления Бена Уоллеса как враждебную угрозу, противоречащую действующим дипломатическим соглашениям.

La Cancillería argentina rechaza las expresiones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, publicadas en el periódico Daily Telegraph.



Sus amenazas beligerantes y referencias denigratorias hacia nuestro país son incompatibles con la relación diplomática existente. — Cancillería Argentina ???????? (@CancilleriaARG) January 11, 2022

10 января Бен Уоллес выступил на мероприятии, посвященном 40-летию окончания Фолклендской войны, где заявил, что конфликт 1982 года служит напоминанием о том, что «угроза британскому народу» может поступить «из любого направления, в любое время». Он подчеркнул, что Великобритания должна продолжить наращивать военную силу, чтобы всегда быть готовой «защитить свой маленький остров».

Аргентинское правительство потребовало у Великобритании выполнить ряд рекомендаций ООН, призывающих к мирному урегулированию территориального конфликта касательно суверенитета над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, а также соответствующими морскими пространствами путем переговоров.

В ноябре прошлого года власти Аргентины сообщили о намерении заявить о своих претензиях на суверенитет над Фолклендскими островами с помощью подготовки специальной повестки дня «Мальвинские острова 40».

История конфликта

В 1829 году Аргентина сформировала Политическое и военное командование Мальтийских островов и назначило Луиса Вернера в качестве губернатора территорий. В 1833 году суда Великобритании прибыли на архипелаг и объявили его своим владением. В 1965 году вследствие многолетней дипломатической активности Аргентины ООН даже высказалась за мирное разрешение проблемы и деколонизацию.

После прихода к власти Маргарет Тэтчер и ухудшения отношений между странами в 1982 году несколько десятков аргентинских рабочих высадились на архипелаге под предлогом того, что им необходимо разобрать старую китобойную станцию, и подняли на острове аргентинский флаг. Тем не менее после трех месяцев военных действий южноамериканское государство признало поражение перед Великобританией. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских военнослужащих и 258 англичан.