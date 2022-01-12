Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 16:48
16:46
Происшествия
Роскомнадзор сообщил о выплате американскими корпорациями штрафов в размере 22 млн рублей
16:45
Экономика
Продажи АвтоВАЗа в России в 2021 году выросли на 2,1%
16:44
Общество
Биолог Чумаков предрек появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца
16:44
Происшествия
Похитителя велосипедов из подъездов задержали в Брянске
16:43
Политика
Политолог Манукян выдвинул версию о причастности Порошенко к беспорядкам в Казахстане
16:42
Общество
Смерть ведущего Зеленского связали с проклятьем шоу «Прямой эфир»
16:38
Весь мир
В Аргентине раскритиковали Лондон за обещания защитить Фолклендские острова
16:37
Политика
Аналитик Леонков назвал главную причину столь срочных переговоров между РФ и США
16:36
Спорт
Австралийские журналисты назвали Новака Джоковича «скользкой падлой»
16:36
Происшествия
Житель Таганрога насмерть разбился в шахте лифта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Распространение штамма «Омикрон» негативно повлияло на котировки основных индексов ATP

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:21
Экономика
Распространение штамма «Омикрон» негативно повлияло на котировки основных индексов ATP
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Шанхай, 12 января. Пессимистичные ожидания инвесторов привели к снижению котировок основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает агентство «Прайм».

Штамм «Омикрон» продолжает распространяться, из-за чего рыночные игроки опасаются введения новых ограничительных мер. Это могло бы означать, что логистические цепочки вновь будут разрушены, а деловая активность — свернута.

Коррекция индекса Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite стала наиболее заметной из всех — он упал сразу на 1,06% и составил 2441,23 пункта. Shanghai Composite снизился на 0,73%, до 3567,44. Японский Nikkei 225 — до 28222,48 пункта.

Российский фондовый рынок рос на открытии торгов 12 января. Трейдеры зафиксировали повышение индекса Мосбиржи, индекса РТС и незначительное укрепление рубля.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Распространение штамма «Омикрон» негативно повлияло на котировки основных индексов ATP
atp фондовый рынок коронавирус биржевые торги
Комментировать