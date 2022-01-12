Распространение штамма «Омикрон» негативно повлияло на котировки основных индексов ATP

Шанхай, 12 января. Пессимистичные ожидания инвесторов привели к снижению котировок основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает агентство «Прайм».

Штамм «Омикрон» продолжает распространяться, из-за чего рыночные игроки опасаются введения новых ограничительных мер. Это могло бы означать, что логистические цепочки вновь будут разрушены, а деловая активность — свернута.

Коррекция индекса Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite стала наиболее заметной из всех — он упал сразу на 1,06% и составил 2441,23 пункта. Shanghai Composite снизился на 0,73%, до 3567,44. Японский Nikkei 225 — до 28222,48 пункта.

Российский фондовый рынок рос на открытии торгов 12 января. Трейдеры зафиксировали повышение индекса Мосбиржи, индекса РТС и незначительное укрепление рубля.