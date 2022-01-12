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Идрак Мирзализаде сравнил КВН и шоу ТНТ «Игра»

Шоу-бизнес
Идрак Мирзализаде сравнил КВН и шоу ТНТ «Игра»
Prt Scr youtube.com  /  Stand-Up Club Лучшее

Москва, 12 января. Комик Идрак Мирзализаде оценил легендарный КВН и шоу канала ТНТ «Игра», вышедшее на экраны несколько месяцев назад. По мнению юмориста, у этих проектов есть лишь одно главное различие.

Мирзализаде сравнил КВН и шоу «Игра» в эфире YouTube-канала «Говорящие головы». Комик нелестно отозвался об обоих проектах, но при этом отметил, что передача ТНТ все же лучше конкурента с Первого канала. По мнению юмориста, у «Игры» есть основное отличие, за счет которого она становится интереснее.

«Просто там более известные люди, и это интереснее смотреть — все», — поделился мнением Мирзализаде.

Комик с иронией добавил, что в проекте ТНТ можно произносить грубые слова, которых «не хватало в КВН». При этом, по признанию юмориста, в «Игре» участвуют его друзья.

Однако Мирзализаде обнаружил в новом шоу и яркое пятно. Комик выделил Азамата Мусагалиева и команду «Камызяки», передает Teleprogramma.pro.

«Они как проект КВН или сами по себе просто потрясающие», — пояснил юморист.

Создателей «Игры», съемки которой приостановлены из-за пандемии, неоднократно обвиняли в воровстве формата КВН. Комики из команды «Студия Союз» ранее ответили на подобные претензии, заявив, что люди видят параллели в этих проектах, так как в шоу ТНТ участвует много бывших игроков Клуба веселых и находчивых.

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квн игра мирзализаде
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