Фитнес-клуб для укрепления здоровья собак открылся в Челябинске

Необычный тренажерный зал предлагает услуги коррекции веса, укрепления психического здоровья псов, а также развития мышц и опорно-двигательного аппарата хвостатых питомцев.

Собачий фитнес-клуб открылся совсем недавно, в декабре 2021 года, но уже собрал под своей крышей постоянных клиентов. Хозяева легко доверяют воспитание своих щенков профессионалам, которые научат их дисциплине и выполнению необходимых команд.

«Собака вообще создана для того, чтобы служить и слушаться изначально человека, а не наоборот. Они от этого получают удовольствие. Когда вы правильно выстраиваете схему, у собаки в голове наступает порядок, что она что-то делает для вас, получает лакомство, ей это приносит огромное удовольствие», — рассказала тренер Яна Лебедева.

Животным нравится проходить полосы препятствий, выполнять упражнения и тренироваться на беговых дорожках. По словам инструкторов, занятия помогают собакам адаптироваться к непривычным условиям, учат псов выстраивать коммуникацию с незнакомыми животными и людьми.

«Бывает, приходят неуверенные в себе собаки, заходят «полусогнутые», вообще не встают, не отходят от владельцев. Мы тренируем их, просим людей, которые находятся в зале, их трогать, чтобы собака понимала, что ничего страшного в этом нет. Человек ее ни в коем случае не обидит, похвалит, даст вкусняшку. Приучаем», — отметила инструктор-дрессировщик Наталья Данилина.

Кроме того, фитнес-центр помогает восстановиться собакам, которые профессионально занимались спортом, поскольку тяжелые нагрузки нередко влияют на состояние их здоровья. Также тренера могут подготовить псов к выставкам и соревнованиям.