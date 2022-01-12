Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 21:19
21:13
Весь мир
Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана
21:12
Армия
Командующий ЮВО Дворников анонсировал формирование двух новых дивизий на юге России
21:10
Политика
Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
21:07
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф
21:05
Армия
Баранец обвинил НАТО в двойных стандартах из-за истерики от учений ВС РФ рядом с Украиной
21:00
Экономика
Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий
20:59
Экономика
Цены на нефть и переговоры Россия — НАТО: почему рубль крепнет, а доллар — падает
20:58
Весь мир
Госслужащие Ливии потребовали от правительства выплаты зарплат
20:58
Общество
Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
20:56
Политика
Депутат Белик раскритиковал США за навязчивую идею об остановке «Северного потока — 2»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Фитнес-клуб для укрепления здоровья собак открылся в Челябинске

Общество

Необычный тренажерный зал предлагает услуги коррекции веса, укрепления психического здоровья псов, а также развития мышц и опорно-двигательного аппарата хвостатых питомцев.

Собачий фитнес-клуб открылся совсем недавно, в декабре 2021 года, но уже собрал под своей крышей постоянных клиентов. Хозяева легко доверяют воспитание своих щенков профессионалам, которые научат их дисциплине и выполнению необходимых команд.

«Собака вообще создана для того, чтобы служить и слушаться изначально человека, а не наоборот. Они от этого получают удовольствие. Когда вы правильно выстраиваете схему, у собаки в голове наступает порядок, что она что-то делает для вас, получает лакомство, ей это приносит огромное удовольствие», — рассказала тренер Яна Лебедева.

Животным нравится проходить полосы препятствий, выполнять упражнения и тренироваться на беговых дорожках. По словам инструкторов, занятия помогают собакам адаптироваться к непривычным условиям, учат псов выстраивать коммуникацию с незнакомыми животными и людьми.  

«Бывает, приходят неуверенные в себе собаки, заходят «полусогнутые», вообще не встают, не отходят от владельцев. Мы тренируем их, просим людей, которые находятся в зале, их трогать, чтобы собака понимала, что ничего страшного в этом нет. Человек ее ни в коем случае не обидит, похвалит, даст вкусняшку. Приучаем», — отметила инструктор-дрессировщик Наталья Данилина.

Кроме того, фитнес-центр помогает восстановиться собакам, которые профессионально занимались спортом, поскольку тяжелые нагрузки нередко влияют на состояние их здоровья. Также тренера могут подготовить псов к выставкам и соревнованиям.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Фитнес-клуб для укрепления здоровья собак открылся в Челябинске
челябинск собаки животные фитнес природа
Комментировать