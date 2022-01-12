Сброс до заводских настроек: что ждет мир после переговоров между Россией и США

США пытаются всеми способами сохранить старый миропорядок, однако Россия настроена сбросить его до «заводских настроек». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил известный украинский политолог Руслан Бортник.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности между США и Россией завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры продолжались почти восемь часов подряд за закрытыми дверями — без прессы. Стороны прерывались только на непродолжительный ланч.

За переговорами России и США наблюдали журналисты и политики во всем мире. Естественно, за процессом следили и на Украине. Так, политолог Руслан Бортник расшифровал итоги переговоров между Россией и США. По его словам, на данном этапе стороны максимально детализируют свои позиции для того, чтобы потом никто не мог сказать: «Почему ж вы не говорили?» или «Мы вас не поняли».

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

В свою очередь, по мнению украинского эксперта, США и партнеры пытаются все свести к классической (длинной) дипломатии с привлечением многих сторон, международных организаций и соглашений — так сказать, к «старому миропорядку», поскольку в этих рамках американцы ощущают себя комфортно. В свою очередь Россия настаивает на том, чтобы США предоставили гарантии безопасности, а также предлагает выстроить новый миропорядок или кардинально перезагрузить старый и сбросить все до «заводских настроек».

«При этом «безопасность» играет функцию кнопки сброса Ялтинско-Потсдамского мирового порядка до «заводских настроек» — до двуполярного или многополярного мира», — указал украинский эксперт.

Публицист Андрей Союстов заявил, что дипломатическая «разведка боем» на переговорах между Россией и Соединенными Штатами в Женеве закончилась вничью.