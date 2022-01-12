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Боевики «Аш-Шабаб» взяли ответственность за два теракта в Сомали

Весь мир
Боевики «Аш-Шабаб» взяли ответственность за два теракта в Сомали
twitter.com  /  @0khalodi0

Могадишо, 12 января. Движение «Аш-Шабаб», связанное с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), взяло на себя ответственность за два вооруженных нападения на сомалийских военнослужащих, сообщают местные СМИ.

Инциденты произошли накануне в штате Хиршабелле, расположенном на юге центральной части восточноафриканского государства. Целью терактов стали солдаты армии страны.

Боевики предприняли попытку захватить военную базу в районе Калма. Атака переросла в боестолкновения, в результате которых двое военнослужащих погибли, и по меньшей мере один мирный житель ранен.

Второе нападение произошло недалеко от столицы штата — города Джоухар. Злоумышленники заложили взрывное устройство в автомобиль, перевозивший военных. Двое солдат скончались, еще двое отделались увечьями.

В последнее время группировка «Аш-Шабаб» активизировала террористическую деятельность в штатах Галмудуг и Хиршабелле на фоне операций вооруженных сил по зачистке центральных и южных регионов страны.

На прошлой неделе службы безопасности сообщили об отражении атаки боевиков в районе Бахдо. В ходе столкновений ликвидировано порядка 20 членов преступного формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сомали аш-шабаб
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