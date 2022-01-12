Бывший муж Джиджи Хадид ищет новую девушку размера XXL через сайт знакомств

Вашингтон, 12 января. Певец Зейн Малик зарегистрировался на сайте знакомств для девушек размера XXL. Ради поиска новой возлюбленной экс-муж модели Джиджи Малик подтвердил подлинность аккаунта.

Зейн Малик недавно развелся с Джиджи Хадид, которая родила от него ребенка. Певец не захотел долго быть свободным мужчиной. Он решил устроить личную жизнь через сайт знакомств WooPlus для девушек размера plus size. Исполнитель еще в 2016 году публично признался, что испытывает особые чувства к женщинам форм XXL.

«Мне нравятся девушки, которые немного коренастые в определенных местах. Мне нравятся полные женщины», — заявил тогда Малик.

По данным редакции The Sun, экс-солист One Direction официально подтвердил аккаунт на сайте знакомств, предположив, что этот факт может положительно повлиять на результат знакомства.

Хадид и Малик со скандалом развелись в прошлом году. Мать модели обвинила знаменитого зятя в домашнем насилии. Сначала певец отрицал вину, но через некоторое время во всем признался и потерял контракты.