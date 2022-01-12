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Бывший муж Джиджи Хадид ищет новую девушку размера XXL через сайт знакомств

Шоу-бизнес
Бывший муж Джиджи Хадид ищет новую девушку размера XXL через сайт знакомств
Global Look Press  /  Jared Milgrim

Вашингтон, 12 января. Певец Зейн Малик зарегистрировался на сайте знакомств для девушек размера XXL. Ради поиска новой возлюбленной экс-муж модели Джиджи Малик подтвердил подлинность аккаунта.

Зейн Малик недавно развелся с Джиджи Хадид, которая родила от него ребенка. Певец не захотел долго быть свободным мужчиной. Он решил устроить личную жизнь через сайт знакомств WooPlus для девушек размера plus size. Исполнитель еще в 2016 году публично признался, что испытывает особые чувства к женщинам форм XXL.

«Мне нравятся девушки, которые немного коренастые в определенных местах. Мне нравятся полные женщины», — заявил тогда Малик.

По данным редакции The Sun, экс-солист One Direction официально подтвердил аккаунт на сайте знакомств, предположив, что этот факт может положительно повлиять на результат знакомства.

Хадид и Малик со скандалом развелись в прошлом году. Мать модели обвинила знаменитого зятя в домашнем насилии. Сначала певец отрицал вину, но через некоторое время во всем признался и потерял контракты.

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хадид малик plus size
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