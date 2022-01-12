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Биолог Чумаков счел странной ситуацию с омикрон-штаммом COVID-19 в мире

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:10
Общество
Биолог Чумаков счел странной ситуацию с омикрон-штаммом COVID-19 в мире
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 января. Возникновение штамма коронавируса «Омикрон» вызывает все больше подозрений во всем мире, заявил доктор биологических наук, профессор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков в эфире Медиагруппы «Патриот».

В научной среде распространяется мнение о том, что штамм коронавируса «Омикрон» создали для того, чтобы покончить с пандемией COVID-19. В данный момент ученые, по словам члена-корреспондента РАН Петра Чумакова, обладают достаточными компетенциями для разработки подобных мутаций коронавируса. Ситуацию с возникновением «Омикрона» эксперт счел подозрительной.

«Вся ситуация с "Омикроном" немного странная. Во-первых, он возник в Южной Африке из уханьского штамма. Кроме того, есть данные, что его эволюция прошла в мышах. Я предположил, что как раз они были в лаборатории, которая проводила селекции», — заявил он во время пресс-конференции.

Биолог Чумаков счел странной ситуацию с омикрон-штаммом COVID-19 в мире
dvfu.ru /
Чумаков также напомнил, что история возникновения COVID-19 в лабораторных условиях в данный момент находится под вопросом. Мнения о происхождении вируса в научной среде разделились.

«Есть мнение, что это утечка из лаборатории, а может и нет», — заявил биолог.

Россиянам следует серьезно воспринимать ситуацию, которая складывается вокруг коронавирусной инфекции. Жители страны, по его мнению, должны принимать все меры, которые позволят предотврадить развитие подобного в будущем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время традиционного общения с прессой напомнил о важности вакцинации от COVID-19. По его словам, эта процедура поможет россиянам обезопасить себя и близких от штамма «Омикрон».

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чумаков медиагруппа патриот коронавирус омикрон
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