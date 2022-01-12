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Акции «Ералаша» поделят между вдовой и детьми Бориса Грачевского

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:06
Общество
Акции «Ералаша» поделят между вдовой и детьми Бориса Грачевского
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 12 января. Последняя жена покойного режиссера Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская не получит на руки документы его главного детища — «Ералаша». Акции компании поделят между всеми наследниками первой очереди, сообщил источник ФАН.

Поскольку у вдовы Грачевского нет свидетельства наследника, все документы выслали по запросу нотариуса. Соответствующее решение принял Арбитражный суд. Скорее всего, апелляция в этом деле не поможет.

Акции «Ералаша» поделят в равных долях между Белоцерковской и детьми Грачевского, которых у режиссера осталось четверо. Таким образом, каждый из наследников первой очереди получит одну пятую часть.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавируса. В первую годовщину смерти основателя «Ералаша» на его могиле откроют памятник, над которым бесплатно работали друзья директора «Ленкома» Марка Варшавера.

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ералаш белоцерковская грачевский
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