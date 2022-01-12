Фермер из Турции увеличил надои молока своих коров с помочью очков виртуальной реальности

Иззет Коджак решил провести эксперимент на своей молочной ферме. Он заказал специальные очки виртуальной реальности для своих коров. Гаджет позволяет животным в зимний период почувствовать себя пасущимися на летних лугах.

«Я давно работаю в сельском хозяйстве и животноводстве. Об этой виртуальной гарнитуре я узнал из одного российского издания. Она сразу привлекла мое внимание, и я занялся поисками. Я решил провести исследование и поэкспериментировать на своих животных, чтобы понять, могут ли эти очки виртуальной реальности помочь производить больше качественного молока», — рассказал Иззет Коджак.

Помимо чудо-гарнитуры, за час до дойки мужчина включает жвачным классическую музыку — умиротворяющие произведения Моцарта и Бетховена. Технология положительно сказывается на эмоциональном состоянии животных.

«Что вы думаете? Мы добились успеха. Вид пастбища и музыка заставляют коров выделять окситоцин, который делает их счастливыми. Когда они довольны и не испытывают стресса, надои и качество молока увеличиваются», — отметил фермер.

Пока Коджак протестировал новый метод на двух своих коровах. Он наблюдал за ними в течение десяти дней и остался доволен результатами. Надои молока увеличились с 22 до 27 литров в день.