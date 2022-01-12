Военный эксперт Суконкин: четверо русских в Мали испугали 20-тысячный контингент НАТО

В социальных сетях появилась информация о прибытии на территорию Республики Мали группы из четырех российских инструкторов. На публикацию сразу же отреагировала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она назвала их «операторами «ЧВК Вагнера» и заявила, якобы они представляют опасность для военного контингента комплексной миссии по стабилизации обстановки в стране (МИНУСМА).

Удивительно, что столь бурную реакцию американской администрации вызвали всего четыре россиянина, которых, по сообщениям пользователей соцсетей, дислоцировали в регион в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Бамако. Ситуацию попытался объяснить бывший офицер НАТО и военный эксперт Джош Метьюз.

Последний хорошо знаком с возможностями специалистов из РФ. По его мнению, отечественные инструкторы отлично подготовлены и вполне могут являться сотрудниками специальных подразделений.

«Неудивительно, что прибытие даже четырех русских вызывает подобный резонанс. Ни для кого не секрет, что инструкторы способны на все. И четверо специалистов из России действительно могут навести больший хаос, угрожающий даже 20-тысячному контингенту ООН, который, в свою очередь, подчиняется НАТО. МИНУСМА предназначена для того, чтобы сохранять контроль над ситуацией, а не вести боевые действия. Кроме того, в западных странах принято четкое разделение обязанностей. И, если вы занимаетесь закупками, на этом ваши обязанности исчерпываются. С русскими ситуация иная, прибывшие военные инструкторы могут оказаться хорошо подготовленными специалистами, способными противостоять ИГ1 и "Аль-Каиде"1 (террористические организации, запрещены на территории РФ. — Прим. ФАН)», — подчеркнул он.

Метьюз высказал предположение, что при консультативной помощи отечественных специалистов правительство африканской республики сможет справиться с радикальными исламистами, что подорвет доверие к оперативному потенциалу контингента НАТО, а также продемонстрирует бесполезность миссии МИНУСМА.

Global Look Press / Nicolas Remene / Nicolas Maeterlinck

Российский аналитик Алексей Суконкин разделил мнение бывшего офицера Североатлантического альянса. По его словам, в военных структурах коллективного Запада имеется четкая классификация специальностей и обязанностей. Однако инструкторы из РФ обладают самым широким спектром знаний.

«Но, есть и обратная сторона медали. Я помню давние совместные учения морской пехоты — российской и американской, в Приморском крае. На высадке штурмовая гусеничная машина США, типа нашей ПТС, застряла в песке и остановилась. Вытащили ее только после того, как на берег высадили инженерные машины. И тут выяснилось, что в застрявшем вездеходе все это время сидели два десятка американских морпехов, у которых в должностных инструкциях отсутствовала обязанность вытаскивать застрявшую машину, как в старом армейском анекдоте про дембелей, ей богу. Говоря проще, в реальной ситуации этот вездеход, пока бы он там стоял, давно бы сожгли бойцы береговой обороны. При том, что этой ораве доблестных воинов ничего не стоило лопатами откопать вездеход за пару минут. Такое вот у них сознание», — привел пример Суконкин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Джоша Метьюза, по мнению российского военного аналитика, тревожит уровень компетенций специалистов из РФ, так как он на несколько порядков выше, чем у солдат НАТО.

«Хорошо подготовленные британские спецназовцы, действующие по инструкциям из контракта, не ровня русским. И вот они испугались четверых инструкторов. А так-то в армии у нас не четыре человека, а миллион, если считать всех. Такая цифра, боюсь, будет пугать наших "партнеров" буквально насмерть: стоит им только на миг представить, что смогут сделать эти люди. Действительно, есть чего пугаться», — заключил Алексей Суконкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.