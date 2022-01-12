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Марина Хлебникова перед выпиской домой пережила операцию по пересадке кожи

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:03
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова перед выпиской домой пережила операцию по пересадке кожи
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 12 января. Пострадавшая при пожаре дома певица Марина Хлебникова перед выпиской из больницы пережила операцию. Медики сделали пациентке пересадку кожи там, где это было возможно.

Хлебникова уже выписалась из больницы, где восстанавливалась после пожара в собственной квартире. Певица получила серьезные ожоги во время происшествия, поэтому некоторое время лежала в реанимации. Медики сделали все возможное, чтобы звездная пациентка восстановилась как можно скорее. Исполнительницу уже отпустили домой, но передвигаться она может пока с ходунками. По словам источника, тело артистки перебинтовано.

«Сейчас ей белье какое-то должны приготовить, раны заживают, чтобы защитить их, ей что-то должны надеть. У нее где-то пересадку сделали своей кожей, где можно было. Голова забинтована, я видела фотографию, руки забинтованы... Ей привезли ходунки», — цитирует «Звезда» заявление собеседницы, пожелавшей сохранить анонимность.

Певица постепенно восстанавливается. Она уже выходила на связь с поклонниками и поздравляла их с Новым годом. Хлебникова пострадала в квартире во время пожара в конце ноября 2021 года. После выписки в январе 2022 года исполнительница поблагодарила поклонников за то, они что поддерживали ее в трудный период времени.

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Все новости / Шоу-бизнес / Марина Хлебникова перед выпиской домой пережила операцию по пересадке кожи
выписка хлебникова пересадка кожи
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