Глава Минвод Сергей Перцев сообщил об уходе с поста из-за проблем со здоровьем

Минеральные Воды, 12 января. Руководитель Минераловодского городского округа Сергей Перцев подал в отставку. Он сообщил об этом в Instagram-аккаунте.

Глава Минвод назвал решение об уходе с поста необходимым. Причина заключается в проблемах со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Решение это досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно», — уточняется в соцсети.

Ранее стало известно о кадровых изменениях в Правительстве Казахстана. Лидер республики Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав кабмина 11 января.