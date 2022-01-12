Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 16:47
16:46
Происшествия
Роскомнадзор сообщил о выплате американскими корпорациями штрафов в размере 22 млн рублей
16:45
Экономика
Продажи АвтоВАЗа в России в 2021 году выросли на 2,1%
16:44
Общество
Биолог Чумаков предрек появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца
16:44
Происшествия
Похитителя велосипедов из подъездов задержали в Брянске
16:43
Политика
Политолог Манукян выдвинул версию о причастности Порошенко к беспорядкам в Казахстане
16:42
Общество
Смерть ведущего Зеленского связали с проклятьем шоу «Прямой эфир»
16:38
Весь мир
В Аргентине раскритиковали Лондон за обещания защитить Фолклендские острова
16:37
Политика
Аналитик Леонков назвал главную причину столь срочных переговоров между РФ и США
16:36
Спорт
Австралийские журналисты назвали Новака Джоковича «скользкой падлой»
16:36
Происшествия
Житель Таганрога насмерть разбился в шахте лифта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава Минвод Сергей Перцев сообщил об уходе с поста из-за проблем со здоровьем

Политика
Глава Минвод Сергей Перцев сообщил об уходе с поста из-за проблем со здоровьем
mvairport.ru  /  Пресс-служба Международного аэропорта «Минеральные Воды»

Минеральные Воды, 12 января. Руководитель Минераловодского городского округа Сергей Перцев подал в отставку. Он сообщил об этом в Instagram-аккаунте.

Глава Минвод назвал решение об уходе с поста необходимым. Причина заключается в проблемах со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Решение это досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно», — уточняется в соцсети.

Ранее стало известно о кадровых изменениях в Правительстве Казахстана. Лидер республики Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав кабмина 11 января.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава Минвод Сергей Перцев сообщил об уходе с поста из-за проблем со здоровьем
отставка минводы перцев
Комментировать